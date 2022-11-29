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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 12:20

SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

Son dakika: İstanbul Şişli'de bir ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri uzun süredir gecekonduda oturduğu öğrenilen bir erkek ve iki kadının cesedini buldu. Pompalı silahla vurulmuş olduğu değerlendirilen cesetlerin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan'a (27) ait oldukları öğrenildi. Evde yapılan incelemede 4 kovan bulundu ama silah bulunamadı polis 3 cinayeti işleyip kaçan şüphelinin peşine düştü. Cinayet büro ekipleri o katliamı yapan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli B.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen Cuma akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede uzun süredir o evde ikamet ettiği öğrenilen Vahit Ateş'in başından av tüfeği ile vurulmuş olduğu anlaşıldı.

SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

Onun yanında bulunan iki kadının da aynı şekilde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş oldukları belirlendi. Kadınların Merve Özturan ve Tülay Vural isimli şahıslar olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

4 KİŞİ BULUŞTU 3'Ü ÖLDÜ
Yapılan çalışmalarda ölen Vahit Ateş'in daha önceden 5 farklı suç kaydının olduğu, Merve Özturan'ın 8 adet suç kaydının olduğu ve Tülay Vural'ın ise 1 adet kaydının olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

Olayla ilgili bir mahalle sakini şahısların uyuşturucu meselesi yüzünden bir araya geldiklerini ve olayın yaşandığını iddia etti.

SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

4 KOVAN BULUNDU, SİLAH YOK
Olay yerinden 4 adet boş kovan bulan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada silah bulamadı.

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