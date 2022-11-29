Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 12:20

SON DAKİKA: Kuştepe’de 3 kişi ölü bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu önemli gelişme!

Son dakika: İstanbul Şişli'de bir ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri uzun süredir gecekonduda oturduğu öğrenilen bir erkek ve iki kadının cesedini buldu. Pompalı silahla vurulmuş olduğu değerlendirilen cesetlerin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan'a (27) ait oldukları öğrenildi. Evde yapılan incelemede 4 kovan bulundu ama silah bulunamadı polis 3 cinayeti işleyip kaçan şüphelinin peşine düştü. Cinayet büro ekipleri o katliamı yapan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli B.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.