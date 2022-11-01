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Haberler Yaşam Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar'ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:39

Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar'ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, "Maktulün sanık tarafından kendisinin şikayet edilmesini önlemek amacı ile alkolün de verdiği etki ile oda balkonundan aşağıya atıldığı sonucuna ulaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar’ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar’ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21'er yıla kadar, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

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Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar’ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker için ise 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21'er yıla kadar, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 42'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatını, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar’ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl, Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar’ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

4-5 KEZ YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Açar'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Rıza Doğan'ın, internet sitesine verdiği iş ilanında kendisini patron olarak tanıttığı, iletişime geçen Gamze Açar'ı Ankara'ya çağırdığı, sonra da Keçiören ilçesinden arabasıyla alarak Kızılcahamam'daki otele götürdüğü ifade edildi. Bunun üzerine Doğan'ın mesajlarında Açar'a, 'Esrar içer misin, içersen alalım' şeklinde teklifte bulunduğu ancak Açar'ın bu teklifi reddettiği kaydedildi.

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