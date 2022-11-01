Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar’ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker için ise 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21'er yıla kadar, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 42'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatını, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.