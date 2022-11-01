Son dakika: Lise öğrencisi Gamze Açar’ın ölümünde yeni gelişme! Kan donduran gerçek gerekçeli kararda ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, "Maktulün sanık tarafından kendisinin şikayet edilmesini önlemek amacı ile alkolün de verdiği etki ile oda balkonundan aşağıya atıldığı sonucuna ulaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.