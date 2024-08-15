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Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:14

SON DAKİKA HABERİ | Lüks ciple terör estirmişti: Beşiktaş’ta genç kıza çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta ara sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü serbest bırakılmıştı. Furkan D. bugün tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA HABERİ | Lüks ciple terör estirmişti: Beşiktaş’ta genç kıza çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı!

Son dakika... Geçtiğimiz pazartesi sabah saatlerinden Beşiktaş Abbasağa Mahallesinde lüks cip sürücüsü, aracıyla yokuş aşağı süratle indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı.

SON DAKİKA HABERİ | Lüks ciple terör estirmişti: Beşiktaş’ta genç kıza çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı!

Takla atan araç ardından bir araca ve bir motosiklete daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Kıraslı, Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledildi.

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SON DAKİKA HABERİ | Lüks ciple terör estirmişti: Beşiktaş’ta genç kıza çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı!

Dila Kıraslı'ya ve 4 araca çarpan sürücü Furkan D. olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA HABERİ | Lüks ciple terör estirmişti: Beşiktaş’ta genç kıza çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı!

Olay yerinde sürücü olduğunu iddia eden ancak kaza sırasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan P. gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ | Lüks ciple terör estirmişti: Beşiktaş’ta genç kıza çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı!

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü Çerkezköy'de gözaltına aldı. Sürücü Furkan D. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheli bugün sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı. Şüpheli Furkan D.'nin Çerkezköy emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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