Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
14:14
SON DAKİKA HABERİ | Lüks ciple terör estirmişti: Beşiktaş’ta genç kıza çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı!
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta ara sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü serbest bırakılmıştı. Furkan D. bugün tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.