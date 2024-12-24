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Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:53

SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!

SON DAKİKA... İstanbul'da 27 yaşındaki Burak Ulutaş'ın, Maçka Parkı teleferik yakınında kanlar içinde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan Ulutaş, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gençle ilgili ortaya çıkan evlilik detayı ise kahretti…

DHA
SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!

Korkunç olay, 5 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı teleferik yakınında meydana geldi.

SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!

Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Hastanede tedavisi süren kişinin Burak Ulutaş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.

SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!

18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastanede 18 gündür tedavi gören Burak Ulutaş'ın dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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