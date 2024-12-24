SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Hastanede tedavisi süren kişinin Burak Ulutaş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.