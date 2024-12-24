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SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
10:53
SON DAKİKA... Maçka Parkı’nda kanlar içinde bulunmuştu... Burak Ulutaş’tan acı haber geldi: Kahreden evlilik detayı!
SON DAKİKA... İstanbul'da 27 yaşındaki Burak Ulutaş'ın, Maçka Parkı teleferik yakınında kanlar içinde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan Ulutaş, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gençle ilgili ortaya çıkan evlilik detayı ise kahretti…