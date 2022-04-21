Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti

AZİMLE HEDEFLERİMİZİ ELE GEÇİRDİK

Uzun bir hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı. Bildiğiniz gibi pazar akşamı ve o günler şu ana kadar da faaliyetlerini planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Pençe'yi morali yüksek gücü kuvveti yüksek gayet güzel ve ben oradaki zor ağacı ve hava koşullarına rağmen oradaki zorluklara rağmen, büyük bir azimle hedeflerini ele geçirdi.