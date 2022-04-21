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Haberler Yaşam Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti
Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:45

Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti

Son dakika haberler: Pençe-Kilit operasyonu Irak'ın kuzeyinde çok sayıda personel ve araçla devam ederken harekat bölgesinden çarpıcı görüntü ve bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk kez A Haber'de yayınlanan görüntülerde operasyonun devam ettiği Zap, Avaşin bölgelerinde kontrol altına alınan noktalarda teröristlere yönelik arama tarama faaliyetlerinde bir mağarada saklanan 4 örgüt mensubunu bir köpeğin bulduğu anlar yer aldı. Köpeğe ateş açan teröristlerin yerleri tespit edilmiş oldu ve etkisiz hale getirilediler. İşte operasyondan gelen son dakika görüntüleri

Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti

Son dakika haberler: Pençe Kilit operasyonunda peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mehmetçik birçok noktayı kontrol altına alırken geçici üs noktaları oluşturarak arama tarama faaliyetlerini de sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Teröristlere yönelik temizlik faaliyetinde kontrol altına alınan bir bölgede çarpıcı görüntüler geldi. Hassas burunlu köpeğin terör örgütü mensuplarını bulduğu anlara ilişkin video büyük ilgi topladı.

İşte Pençe Kilit operasyonu son dakika haberleri...

Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti

BAŞKAN ERDOĞAN: SINIRIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Pençe-Kilit harekatı ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır" dedi.

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Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti

BAKAN AKAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Akar, gece Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçerek Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti. Operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti

BAKAN AKAR: OPERASYON SON DERECE AYRINTILI PLANLANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar sabah itibariyle toplam 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Pençe Kilit operasyonuna ilişkin olarak, "Operasyonla ilgili pençe-çelik gibi gidiyor. Bütün faaliyetlerimizi bütün çalışmalarımızı gayet şeffaf bir şekilde devam sizlerle paylaşıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde yine bu operasyonla alakalı birkaç söz söylemek gerekirse son derece ayrıntılı bir şekilde bir planlama yapıldı, güzel bir koordinasyon yapıldı.

Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti

AZİMLE HEDEFLERİMİZİ ELE GEÇİRDİK

Uzun bir hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı. Bildiğiniz gibi pazar akşamı ve o günler şu ana kadar da faaliyetlerini planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Pençe'yi morali yüksek gücü kuvveti yüksek gayet güzel ve ben oradaki zor ağacı ve hava koşullarına rağmen oradaki zorluklara rağmen, büyük bir azimle hedeflerini ele geçirdi.

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