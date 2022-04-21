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Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti
Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:45
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
12:45
Son dakika | Mağarada saklanan teröristleri dedektör köpek buldu! Mehmetçik imha etti
Son dakika haberler: Pençe-Kilit operasyonu Irak'ın kuzeyinde çok sayıda personel ve araçla devam ederken harekat bölgesinden çarpıcı görüntü ve bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk kez A Haber'de yayınlanan görüntülerde operasyonun devam ettiği Zap, Avaşin bölgelerinde kontrol altına alınan noktalarda teröristlere yönelik arama tarama faaliyetlerinde bir mağarada saklanan 4 örgüt mensubunu bir köpeğin bulduğu anlar yer aldı. Köpeğe ateş açan teröristlerin yerleri tespit edilmiş oldu ve etkisiz hale getirilediler. İşte operasyondan gelen son dakika görüntüleri