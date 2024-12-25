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Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
06:45
Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza
Son dakika haberi: Karaman'da Y.K. (30) eğlence merkezinde çalışan B.K. (34) isimli kadının evine zorla girip iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. B.K. isimli kadın kendisini korumak için Y.K.'yı göğsünden bıçaklayarak hafif yaraladı. Genç kadın 'silahla basit yaralama' suçundan 140 gün karşılığı 2 bin 800 TL adli parası cezasına çarptırıldı.