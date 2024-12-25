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Haberler Yaşam Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 06:45

Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza

Son dakika haberi: Karaman'da Y.K. (30) eğlence merkezinde çalışan B.K. (34) isimli kadının evine zorla girip iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. B.K. isimli kadın kendisini korumak için Y.K.'yı göğsünden bıçaklayarak hafif yaraladı. Genç kadın 'silahla basit yaralama' suçundan 140 gün karşılığı 2 bin 800 TL adli parası cezasına çarptırıldı.

TOLGA YANIK
Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza

Son dakika haberi: Olay, geçtiğimiz 22 Ocak sabaha karşı il merkezinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir eğlence merkezinde çalışan 1 çocuk annesi B.K., olaydan 2 ay önce işyerine gelip giden Y.K. ile tanıştı. Olay gecesi iddiaya göre eğlence merkezine gelen Y.K. burada bir süre alkol aldıktan sonra B.K'nın evine gitti.

Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza

B.K'nın istememesine rağmen eve giren Y.K. daha sonra genç kadını öpmeye başladı. Saldırganı kendisinden uzaklaştırmaya çalışan B.K., mutfaktan aldığı bıçakla Y.K'yı göğüs bölgesinden hafif şekilde yaraladı. B.K., daha sonra bir taksiyi arayıp Y.K'yı hastaneye götürmesini istedi. Her iki taraf birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza

B.K. ifadesinde Y.K'nın evine zorla girdiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisini korumak için elinde bulunan meyve bıçağı savurduğunu, bu esnada Y.K'nın yaralanmış olabileceğini düşünerek taksiciyi arayıp yardım istediğini anlattı.

Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza

Y.K. ise, B.K'nın kendisini öldüreceğinden bahsettiğini, saçmalıyorsun dediğinde ise B.K'nın kendisin saldırdığını ileri sürdü. B.K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Son dakika: Mahkemeden şok karar! Cinsel saldırı sanığına beraat onu yaralayan kadına ceza

HER İKİSİNEDE CEZA İSTENDİ

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı B.K. hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Y.K. (30) hakkında ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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