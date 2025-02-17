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Malatya deprem ile sallandı! Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
17:27
Malatya deprem ile sallandı! Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!
Malatya'da meydana gelen deprem, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Pütürge merkezli sarsıntının büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgileri paylaştı. Depremi hissedenler, "Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetindeydi?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, 17 Şubat Malatya depremiyle ilgili merak edilen detaylar...