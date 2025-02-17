Malatya deprem ile sallandı! Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!

Malatya'da meydana gelen deprem, vatandaşların araştırmalarına yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü gibi önemli bilgileri açıkladı. Yapılan açıklamalara göre depremin merkez üssü ilçenin belirli bir bölgesi olarak kaydedildi. İşte, Malatya depremiyle ilgili son dakika gelişmeleri...