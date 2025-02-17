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Haberler Yaşam Malatya deprem ile sallandı! Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:27

Malatya deprem ile sallandı! Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!

Malatya'da meydana gelen deprem, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Pütürge merkezli sarsıntının büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgileri paylaştı. Depremi hissedenler, "Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetindeydi?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, 17 Şubat Malatya depremiyle ilgili merak edilen detaylar...

Malatya deprem ile sallandı! Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!

Malatya'da meydana gelen deprem, vatandaşların araştırmalarına yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü gibi önemli bilgileri açıkladı. Yapılan açıklamalara göre depremin merkez üssü ilçenin belirli bir bölgesi olarak kaydedildi. İşte, Malatya depremiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Malatya deprem ile sallandı! Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!

SON DAKİKA: MALATYA DEPREM!

#DEPREM

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2025-02-17

Saat:16:21:29 TSİ

Enlem:38.27472 N

Boylam:38.82556

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Malatya deprem ile sallandı! Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya deprem ile sallandı! Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya deprem ile sallandı! Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli paylaştı!
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SON DAKİKA