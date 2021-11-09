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Haberler Yaşam Son dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş
Giriş Tarihi: 09.11.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 19:09

Son dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

Son dakika haberleri: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınar Caddesi'ndeki 2 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında kalan 14 vatandaş bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtalırken, çöken bina ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Çevre sakinleri, binanın tadilat halinde olduğunu ve bugün kolonlardan birinin kesildiğini öne sürdü. Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber canlı yayınında çöken bina ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Son dakika: Malatya’da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

Son dakika haberleri: Malatya Sıtmapınarı caddesinde 2 katlı bir bina çöktü. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Son dakika: Malatya’da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

13 KİŞİ KURTARILDI!

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Enkaz altında toplam 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

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Son dakika: Malatya’da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Son dakika: Malatya’da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN VATANDAŞLARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken bina ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Aydın Baruş, "Çöken bina iki katlı bir bina. Olay yerine doğru hareket ettim. Enkazın altından çıkarılan vatandaşların sağlık durumları iyi.

Son dakika: Malatya’da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

Yanında bir ticarethane var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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