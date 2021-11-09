Son dakika: Malatya’da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş

Son dakika haberleri: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınar Caddesi'ndeki 2 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında kalan 14 vatandaş bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtalırken, çöken bina ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Çevre sakinleri, binanın tadilat halinde olduğunu ve bugün kolonlardan birinin kesildiğini öne sürdü. Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber canlı yayınında çöken bina ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.