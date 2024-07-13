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SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
18:37
SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Malatya deprem ile sallanmaya devam ediyor. Yüzyılın felaketi ardından bölgede yaşanan artçılar ara ara devam ediyor. Sarsıntıyı hisseden şehir sakinleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerini kontrol ediyor. Depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği gündemde. Peki; az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?