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Haberler Yaşam SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 18:37

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya deprem ile sallanmaya devam ediyor. Yüzyılın felaketi ardından bölgede yaşanan artçılar ara ara devam ediyor. Sarsıntıyı hisseden şehir sakinleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerini kontrol ediyor. Depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği gündemde. Peki; az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya deprem ile sallandı. Son günlerde 3 ve üzeri sarsıntıların yaşandığı şehirde araştırmalar hız kazanıyor. Artçı olarak değerlendirilen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemleri üzerinden kontrol ediliyor. Peki; Malatya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre Pütürge Malatya merkezli bir deprem meydana geldi. 3.4 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 5.5 km ölçüldü.

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SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)

13.07.2024, 18:17:31 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.5 km

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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