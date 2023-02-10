Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Yeşilyurt ilçesinde saat 07.50'de 5.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.45 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.