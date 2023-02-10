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Haberler Yaşam Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:44

Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Malatya deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Malatya depreminin tüm detayları...

Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Yeşilyurt ilçesinde saat 07.50'de 5.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.45 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA – MALATYA'DA DEPREM

Son dakika Malatya deprem olayına ilişkin tüm bilgi ve detaylar şöyle;

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Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

MALATYA'DA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Malatya'ın Yeşilyurt ilçesinde saat 07.50'de 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-02-10

Saat:07:50:23 TSİ

Enlem:38.235 N

Boylam:38.141 E

Derinlik:10.45 k

Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Malatya depremi korkuttu! Çevre illerde de hissedildi! 10 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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