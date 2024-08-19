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Giriş Tarihi: 19.08.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:17

SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorularını araştırmaya başladı. AFAD depremin yerini Akçadağ olarak açıklarken saatini ise 12.02 olarak duyurdu. İşte Malatya depremine ilişkin detaylar;

SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika bilgisine göre, Malatya'da deprem meydana geldi. Akçadağ ilçesinde gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntının 12.02'de yaşandığı belirtilirken, depremin derinliği ise 10.31km olarak belirlendi. İşte Malatya depreme ilişkin detaylar;

SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA'DA DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre Malatya Akçadağ merkezli bir deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 10.31 km ölçüldü.

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SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM

SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA