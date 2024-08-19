SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika bilgisine göre, Malatya'da deprem meydana geldi. Akçadağ ilçesinde gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntının 12.02'de yaşandığı belirtilirken, depremin derinliği ise 10.31km olarak belirlendi. İşte Malatya depreme ilişkin detaylar;