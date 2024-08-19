Giriş Tarihi: 19.08.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
12:17
SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorularını araştırmaya başladı. AFAD depremin yerini Akçadağ olarak açıklarken saatini ise 12.02 olarak duyurdu. İşte Malatya depremine ilişkin detaylar;