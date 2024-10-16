SON DAKİKA | Malatya’daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu! 6 Şubat’ta kırılmayan fay...

Ancak 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunlar sınır değerler. Can ve mal kaybının başladığı sınır değerler. Ancak hasar gören binalar olabilir.

ARTÇI DEPREMLER OLACAK

Şu anda gördüğüm kadarıyla öncü depremler de olmuş. Tabii ki artçı depremler de olacak. 5.0 büyüklüğüne kadar artçı depremler olabilir. Başlangıçta insanlar panikle dışarı çıkmışlardır. Ancak bundan sonrasında resmi makamların verdiği bilgilere göre hareket edilmesi gerekiyor.