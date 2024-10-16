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Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:13

SON DAKİKA | Malatya'daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu! 6 Şubat'ta kırılmayan fay...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin ardından AHaber yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. Bugün kırılan fayın 2020 Elazığ ve 6 Şubat depremlerinde kırılmayan fay olduğunu ve burada beklenen depremin 6.8 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Sözbilir burada kırılmayan fayların yeni depremler üretebileceğinin de altını çizdi. Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir ise depremin şiddetinin 7 civarında olduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Oluşturabileceği hasar ve yıkım da sınırlı. 6 büyüklüğündeki bir depremden sonra artçılar olacaktır" dedi.

SON DAKİKA | Malatya’daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu! 6 Şubat’ta kırılmayan fay...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ ve birçok ilde hissedildi. Öte yandan depremin Suriye'den de hissedildiği bildirildi.

SON DAKİKA | Malatya’daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu! 6 Şubat’ta kırılmayan fay...

Konuyla ilgili Ahaber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. Depremin meydana geldiği fay hattının 2020 Elazığ ve 6 Şubat depremlerinde kırılmadığı ve burada deprem beklediklerinin altını çizen Sözbilir, bilim insanlarının burada beklediği deprem şiddetinin ise normalde 6.8 olduğunu belirtti.

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SON DAKİKA | Malatya’daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu! 6 Şubat’ta kırılmayan fay...

6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLENİYORDU

Sözbilir'in açıklamalarından satır başları:
2020'deki Elazığ depreminin güney ucunda yer alan bir nokta burası. Aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin de kuzeyi. Bilim insanlarının şöyle bir görüşü vardı, 6 Şubat depreminin yüzey kırığı ile 2020'deki Elazığ depreminin arasında bir parça kalmıştı kırılmayan. Şu an o parça kırıldı. Orada bilim insanları 6.8 büyüklüğünde bir deprem bekliyordu.

SON DAKİKA | Malatya'daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu!

SON DAKİKA | Malatya’daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu! 6 Şubat’ta kırılmayan fay...

Ancak 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunlar sınır değerler. Can ve mal kaybının başladığı sınır değerler. Ancak hasar gören binalar olabilir.

ARTÇI DEPREMLER OLACAK
Şu anda gördüğüm kadarıyla öncü depremler de olmuş. Tabii ki artçı depremler de olacak. 5.0 büyüklüğüne kadar artçı depremler olabilir. Başlangıçta insanlar panikle dışarı çıkmışlardır. Ancak bundan sonrasında resmi makamların verdiği bilgilere göre hareket edilmesi gerekiyor.

SON DAKİKA | Malatya’daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu! 6 Şubat’ta kırılmayan fay...

SURİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ
Türkiye'deki depremlerin hemen hemen hepsi sığ depremler. Yani yerin oldukça altında meydana gelen depremler. O yüzden 100 kilometre yarıçaplı her yerde bu deprem hissedilir. O yüzden Suriye'de bile hissedilmesi normal. Kuzeyde de Trabzon'a kadar hissedilebilir.

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