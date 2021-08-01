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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Manavgat yangınından mucize kurtuluş: Beni yanarak öldü sanmışlar!
Giriş Tarihi: 01.08.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 13:26

SON DAKİKA | Manavgat yangınından mucize kurtuluş: Beni yanarak öldü sanmışlar!

Antalya Manavgat yangınında mucize bir kurtuluş yaşandı. Alevlerin ortasında kalan Osman Korkmaz, yanarak öldü sanıldı. Ancak gerçek bambaşkaydı. 68 yaşındaki adam ateş çemberinden çıkmayı başardı. Dehşet anlarını ise şöyle anlattı

SON DAKİKA | Manavgat yangınından mucize kurtuluş: Beni yanarak öldü sanmışlar!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan kişinin, alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Manavgat yangınından mucize kurtuluş: Beni yanarak öldü sanmışlar!

MANAVGAT YANGININDAN MUCİZE KURTULUŞ

Dumandan etkilenmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Osman Korkmaz, başından geçenleri paylaştı.

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SON DAKİKA | Manavgat yangınından mucize kurtuluş: Beni yanarak öldü sanmışlar!

Hayatında ilk defa büyük bir yangını yaşadığını aktaran Korkmaz, hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi.

SON DAKİKA | Manavgat yangınından mucize kurtuluş: Beni yanarak öldü sanmışlar!

Yangının ardından herkesin bir çaba içerisine girdiğini anlatan Korkmaz, alevlerin mahallesine uzak olmasına rağmen çok hızlı yayıldığını ifade etti.

SON DAKİKA | Manavgat yangınından mucize kurtuluş: Beni yanarak öldü sanmışlar!

Gece yarısından sonra alevlerin mahalleye ulaştığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

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