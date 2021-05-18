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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.05.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 11:19

SON DAKİKA! ’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Son dakika haberler... 'da tarlada yan yana ölü bulunan 4 gencin ölümüyle ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Serkan Zangal'ın olay gecesi saat 04.49'da sevgilisi Buse Çınarcık'a genelde olduğu gibi siyah kalp koyup 'Seni seviyorum' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Kırıldığı için ailelere teslim edilemeyen telefonların daha sonra sağlam olarak ailelere verildiği öğrenildi. Teslim edilen telefonlarda olay günkü mesaj ve arama kayıtlarının silindiği iddiasıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran aileler 'kovuşturmaya yer yoktur' kararına itiraz etti.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA! Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

'da 4 gencin tarlada yan yana ölü bulunmasıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Serkan Zangal'ın cep telefonunun açılış şifresinin tespit edildiği ve incelendiği, ancak Ümit Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın cep telefonlarının açılamadığı ifade edildi. Serkan Zangal'ın olay gecesi 03.53'te Volkan isimli kişiye gönderdiği mesajda 'Bu kadar katılır mı sigaraya?' diye yazdığı belirtildi.

SON DAKİKA! Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun yine olay yerinde bulunan 323 numaralı kırma av tüfeğinden atıldığı tespit edildi. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu, Ümit Zangal ile olay yeri ilk görgü tanığı Deniz Cüvelek'e ait svaplarda atış artığı bulunmadığı rapora yansıdı.

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SON DAKİKA! Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan 45 ADB 481 plakalı araçta başka birine ait parmak izi bulunmadığı vurgulandı.

SON DAKİKA! Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

GENÇLERİN TIRNAKLARINDA İKİNCİ KİŞİYE AİT DNA BULUNAMADI

Cinayet şüphesi ile boğuşma sırasında katil ya da katil zanlılarının gençlerin tırnaklarında doku örneği bırakabileceği ihtimaline karşın DNA incelemesi yapıldı. 4 gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci şahısa ait DNA profiline rastlanmadı.

SON DAKİKA! Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Olayda ilk hayatını kaybeden Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı maddeler tespit edildiği, bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığının, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritm bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğu otopsi raporunda belirtildi. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ile Neşet Dalgın'ın bitişik atış sonucu hayatını kaybettiği vurgulandı.

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