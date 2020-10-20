Hafta sonu hem bir genel temizlik hem de kışa hazırlık için tekrar bağ evine gelmiştik. Temizlik yaparken her zaman kullandığımız divanın altında yılanı görünce şok oldum. Eşim de ben de çok korktuk. Yılanın içeri nasıl ve nereden girdiğini bilmiyoruz. Belki de yaz boyu bizimle yaşadı" dedi.