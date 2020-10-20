Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir bağ evinde yaşayan Ekrem Gülsün'ün, yatağının altından çıkan 1,5 metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı. Eşi ile birlikte evlerinde temizlik yapacağı esnada divanın altından çıkan yılan karşısında şoke olan çift yaşadıkları panik ile ellerine aldıkları kürek ile yılana saldırdı. Gülsün, korku dolu anların ardından yaptığı açıklamada ''yılanın içeri nasıl ve nereden girdiğini bilmiyoruz. Belki de yaz boyu bizimle yaşadı" dedi. İşte Manisa'da yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları!