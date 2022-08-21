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Son dakika: Mardin Derik’teki kazada yürek yakan detay: Meğer bir hafta önce…
Giriş Tarihi: 21.08.2022 11:31
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
11:42
Son dakika: Mardin Derik’teki kazada yürek yakan detay: Meğer bir hafta önce…
Son dakika: Mardin Derik'teki kazalarda dün 20 kişi yaşamını yitirdi. İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan şehit memuru Yahya Ergün için bu sabah tören düzenlendi. Şehidin eşi sinir krizleri geçirdi. Bir çocuk babası Ergün'ün 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Şehidin 1 yaşındaki oğlu ise her şeyden habersiz olanları izledi...