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Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!
Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:32
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
14:34
Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!
Son dakika: Mardin'in Derik ilçesindeki kazada 20 kişi ölmüştü. 26 kişinin de yaralandığı faciada, 2'nci TIR'ın kalabalığın arasına daldığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ölümden kıl payı kurtulan vatandaş ise dehşet anlarını şu sözlerle anlattı…