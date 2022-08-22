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Haberler Yaşam Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!
Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 14:34

Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!

Son dakika: Mardin'in Derik ilçesindeki kazada 20 kişi ölmüştü. 26 kişinin de yaralandığı faciada, 2'nci TIR'ın kalabalığın arasına daldığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ölümden kıl payı kurtulan vatandaş ise dehşet anlarını şu sözlerle anlattı…

Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!

Son dakika: Yürekleri yakan kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında yaşanmıştı… Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca ve yayalara çarptıktan sonra devrildi.

Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!

Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever'i (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı.

Mardin Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!

Bu kazadan yaklaşık 30 dakika sonra yine gübre yüklü bir TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasında daldı. Kalabalık panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. TIR, çok sayıda kişiye çarpıp, apartmana çarparak durdu.

Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!

Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu kazada da 16 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 26 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.

Son dakika: Mardin’deki kazanın yeni görüntüleri çıktı: Ölümden kıl payı kurtulan adam konuştu!

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yusuf Şataflı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan 15'i taburcu edilirken, 5'inin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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