SON DAKİKA | Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden açıklama...

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK?

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.