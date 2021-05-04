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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden açıklama...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 16:26

SON DAKİKA | Marketlerde ? Marketlerde ? İçişleri'nden açıklama...

Marketlerde sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası merak konusu oldu. Bakalnık, 81 İl Valiliğine market tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgede, zorunlu ihtiyaçlar dışında ürünlerin satışına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu noktada, konusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, İçişleri Bakanlığı marketler genelgesi ve sigara satışı yasak mı, marketlerde sigara satmak yasaklandı mı konusuyla ilgili gelişmeler

SON DAKİKA | Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden açıklama...

Tam kapanma sürecine dair detaylar merak ediliyor. Bunlardan birisi de marketlerde sorusu olarak öne çıkıyor. Zira, İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saatlerinde 81 İl Valiliğine 'market tedbirleri' konulu bir genelge gönderildi. Genelgede, marketlerde zorunlu ihtiyaçlar dışında ürünlerin satılmayacağı belirtildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından marketlerde sigara satışı yasak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bakanlığın genelgesinde, zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamında ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışına izin verilmeyeceğ ifade edildi. Peki, marketlerde ?

SON DAKİKA | Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden açıklama...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İL VALİLİĞİNE "MARKET TEDBİRLERİ" KONULU GENELGE GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.
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SON DAKİKA | Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden açıklama...

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK?

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

SON DAKİKA | Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden açıklama...

MARKETLERDE SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

SON DAKİKA | Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri'nden açıklama...

SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Genelgede "alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, sigara ve tütün ürünlerinin satışının yasaklandığına ilişkin bir madde yer almadı. Buna göre, marketlerde sigara satışı devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DA DUYURDU!

"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

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