Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi
Giriş Tarihi: 19.04.2022 17:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 18:09

Son dakika: Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı. 11 bin metreküp müsilajın bertaraf edildiğini ve 22 maddelik acil eylem planı ortaya koyduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Kirletici faktörleri anlık olarak izliyoruz. Kirliliği kim yapıyorsa kapatma dahil cezaları uyguluyoruz." dedi. Marmara Denizi'nde yapılan testlerde müsilaja rastlanılmadığını belirten Bakan Kurum, "Marmara'ya giren tüm sularda ilave filtre ve çökeltim üniteleri yapılması için bilim kurulunun önerileri oldu. Kirliliğin kaynağında azaltılması adına sanayi tesislerimizde atık su girişini azaltacak düzenlemeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

"MÜSİLAJ TESPİT EDİLMEDİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıl oluşan müsilaja yönelik, "Marmara Denizi'ne baktığımızda testlerde oksijenin azaldığını, azot ve fosforun artışının gösterdiği ancak müsilaja rastlanılmadığı tespit edilmiş" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Kurum, yapılacak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

"FİLTRE VE ÇÖKELTİM ÜNİTELERİ OLUŞTURULMASI İÇİN ÖNERİLER VAR"

Kurum, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılması için çalışmaların sürdüğünü, deniz tabanında ve derin sularda bulunan kirlilik için de filtre ve çökeltim üniteleri oluşturulması için öneriler olduğunu belirtti.

Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

"11 BİN METREKÜP MÜSİLAJI BERTARAF ETTİK"

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"11 bin metreküp müsilajımızı bertaraf ettik. 22 maddelik acil eylem planı ortaya koyduk. Fabrikalar, sanayi tesisleri, gemiler, atık su tesisleri tespit edilmiş durumda. Kirletici faktörleri anlık olarak izliyoruz. Kirliliği kim yapıyorsa kapatma dahil cezaları uyguluyoruz. Denizlerimizde şu anda Müsilaj görünmüyor. Ancak bu müsilaj görünmeyeceği anlamına gelmiyor. Bugün aldığımız değerlendirmeler, sahada almış olduğumuz ölçümlerde herhangi bir müsilaja rastlanmadı.

SON DAKİKA