Haberler Yaşam Son dakika: Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

Giriş Tarihi: 19.04.2022 17:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 18:09

Son dakika: Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevap verdi

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı. 11 bin metreküp müsilajın bertaraf edildiğini ve 22 maddelik acil eylem planı ortaya koyduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Kirletici faktörleri anlık olarak izliyoruz. Kirliliği kim yapıyorsa kapatma dahil cezaları uyguluyoruz." dedi. Marmara Denizi'nde yapılan testlerde müsilaja rastlanılmadığını belirten Bakan Kurum, "Marmara'ya giren tüm sularda ilave filtre ve çökeltim üniteleri yapılması için bilim kurulunun önerileri oldu. Kirliliğin kaynağında azaltılması adına sanayi tesislerimizde atık su girişini azaltacak düzenlemeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.