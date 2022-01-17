SON DAKİKA: Marmara için deprem uyarısı: Daha büyüğünü bekliyoruz! Ege 5.3’lük deprem ile sallanmıştı!

'BUNDAN DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ BEKLİYORUZ'

Sonuçta bu hatta bu büyüklükte depremler zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bence olağan bir tekil deprem olarak duruyor. Genel anlamda baktığımız zaman aslında Marmara Denizi'nin içinde bir sismik boşluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Marmara Denizi içinde de bu büyüklükte her zaman deprem olma potansiyeli var. Bundan daha büyük depremleri bekliyoruz. Bunun onunla doğrudan bir ilişkisini kurmak mümkün değil.