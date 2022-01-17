SON DAKİKA: Marmara için deprem uyarısı: Daha büyüğünü bekliyoruz! Ege 5.3’lük deprem ile sallanmıştı!

Son dakika haberi: Ege Denizi'ndeki Gökçeada açıklarında dün saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 'Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır' denildi. Muğla'da ise dün gece saat 01.16'da Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden ise A haber canlı yayınında yaşanan depremleri şöyle değerlendirdi: Akdeniz ve Ege'de yaşanan peş peşe sarsıntılar daha büyük bir depremi tetikler mi? Jeoloji uzmanından açıklamalar! | Video Depremin olduğu nokta aslında Kuzey Anadolu fayının aşağı yukarı sonlandığı bir noktadır. 1.400 km uzunluğunda olan fayın sonlandığı nokta. Geçen yıl aynı bugünkü depremin olduğu yerin hemen Güneybatısında da aşağı yukarı aynı büyüklükte deprem olmuştu. Benzer senaryo tekrar etti. Devamında artçı şokları görüyoruz. Fakat bu artçı şokların çok yoğun ve büyük sayıda olmadığının da farkındayız. 'BUNDAN DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ BEKLİYORUZ' Sonuçta bu hatta bu büyüklükte depremler zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bence olağan bir tekil deprem olarak duruyor. Genel anlamda baktığımız zaman aslında Marmara Denizi'nin içinde bir sismik boşluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Marmara Denizi içinde de bu büyüklükte her zaman deprem olma potansiyeli var. Bundan daha büyük depremleri bekliyoruz. Bunun onunla doğrudan bir ilişkisini kurmak mümkün değil. Bu bölgede bu tür depremleri yaşamamız gayet doğal. Ama bu deprem özelinde baktığınız zaman sanki kendisi orada bağımsız bir parçayı kırmış gibi duruyor.