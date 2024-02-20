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Haberler Yaşam Son dakika: Marmara'da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:33

Son dakika: Marmara'da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri: Marmara denizinde batan Batuhan A isimli yük gemisinin kayıp 5 mürettebatına ulaşmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Sualtı Savunma (SAS) Komandoları da bölgeye sevk edilmişti. İlk dalışlarını gerçekleştiren 4 SAS komandosu bir mürettebatın cansız bedenine ulaştı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Son dakika: Marmara’da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri: Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: Marmara’da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yükü ile Gemlik'e hareket eden Batuhan A isimli yük gemisi 15 Şubat sabahı saat 07:12 sıralarında batmış ve aynı dakikalarda arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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Son dakika: Marmara’da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

2 uçak, 2 helikopter, 13 gemi ve yaklaşık 850 personelle devam eden aramalarda, gemi batığına dalış yapan dalgıçlar, gemide görevli aşçı Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşmıştı.

Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar!

Son dakika: Marmara’da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Aramaların 6'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı SAS Komandoları da arama çalışmalarına destek vermek için sabah saatlerinde bölgeye sevk edilmişti.

Son dakika: Marmara’da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlk dalışını gerçekleştiren SAS Komandoları, geminin makine dairesinde 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşmayı başardı.

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