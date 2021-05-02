HaberlerYaşamSon dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı
Giriş Tarihi: 02.05.2021 10:37Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 10:48
Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı
Son dakika haberi: İstanbul ve Kocaeli'de çeşitli sahil kıyılarında görülen deniz salyası, ürküten görüntüsü nedeniyle tedirginlik yaratmıştı. Marmara'yı etkisi altına alan kirlilik bir süredir Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de görülüyor. Her geçen gün etkisini artıran deniz salyası (müsilaj) tehlikesi binlerce balığın ölümüne neden olurken, hem Marmara Denizini hem de balık popülasyonunu tehdit eder hale geldi.