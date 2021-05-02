Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı

MARMARA KIYILARINA YUMURTLAMAK İÇİN GELEN BİNLERCE GÜMÜŞ BALIĞI ÖLDÜ



Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, vatoz ve pisi balığı gibi dip balıklarının yanı sıra bu aylarda Marmara kıyılarına yumurtlamak üzere gelen gümüş balıklarının da müsilaj tabakaları nedeniyle öldüğünü ifade ederek, "Müsilaj şu anda Marmara Denizi'ndeki en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor.