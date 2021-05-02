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Haberler Yaşam Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı
Giriş Tarihi: 02.05.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 10:48

Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı

Son dakika haberi: ve Kocaeli'de çeşitli sahil kıyılarında görülen deniz salyası, ürküten görüntüsü nedeniyle tedirginlik yaratmıştı. Marmara'yı etkisi altına alan kirlilik bir süredir Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de görülüyor. Her geçen gün etkisini artıran deniz salyası (müsilaj) tehlikesi binlerce balığın ölümüne neden olurken, hem Marmara Denizini hem de balık popülasyonunu tehdit eder hale geldi.

Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı

Bandırma'da sahil kesimleri başta olmak üzere körfezin birçok kesiminde geniş tabakalar halini alan müsilaj tehlikesi her geçen gün tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bandırma Körfezi'nin yanı sıra Misakça, Şirinçavuş, Tatlısu gibi sahil kesimlerinde de yoğun olarak görülmeye başlayan müsilaj tabakaları denizdeki birçok balığın solungaçlarını tıkayarak ölümüne neden oluyor.

Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı

Yapılan incelemelerde Misakça, Şirinçavuş sahillerinde binlerce balık ölüsü ile karşılaştıklarını ifade eden Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki tehlikeyi anlattı.

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Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı

MARMARA KIYILARINA YUMURTLAMAK İÇİN GELEN BİNLERCE GÜMÜŞ BALIĞI ÖLDÜ

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, vatoz ve pisi balığı gibi dip balıklarının yanı sıra bu aylarda Marmara kıyılarına yumurtlamak üzere gelen gümüş balıklarının da müsilaj tabakaları nedeniyle öldüğünü ifade ederek, "Müsilaj şu anda Marmara Denizi'ndeki en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı

Bunun oluşmasında üç temel faktör var. Bir tanesi bu sene Marmara Denizi soğuyamadı. Önümüzdeki senelerde de küresel iklim değişikliğine bağlı olarak daha sık göreceğiz bu soğuyamama olayını. Suyun sıcaklığı yüksek.

Son dakika: Marmara'da büyük tehlike! Uzmanlar ürküten görüntünün nedenini açıkladı

İkinci olarak ise Marmara Denizi'nin çevresinde 25 milyon insan yaşıyor ve müthiş bir endüstri var.

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