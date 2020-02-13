Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

Son dakika haberi: 2019 yılında açılan Halkalı-Gebze banliyö hattı yüz binlerce yolcu taşıyor. İstanbul'daki trafik çilesinden kurtulmak isteyen vatandaşlar arabalarını bırakarak Marmaray'a biniyor. Marmaray'a kadar gelen otomobillerin bir kısmı otoparka bırakılırken, yer bulamayanlar otoyoldaki şeridi kapatıyor. Drone yardımı ile çekilen görüntülerde yüzlerce aracın 3 şeritli yolu, iki şeride düşürdüğü görülüyor. Park etmek isteyen otomobiller trafiği olumsuz etkilerken, kaza riskini de artırıyor.