Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

Açılışı 12 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi büyük ölçüde kolaylaştıran Halkalı-Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullu Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nı kullandı. Çok fazla vatandaş tarafından tercih edilen hat beraberinde otopark sorununu da getirdi.