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  • Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

haberi: 2019 yılında açılan -Gebze banliyö hattı yüz binlerce yolcu taşıyor. 'daki trafik çilesinden kurtulmak isteyen vatandaşlar arabalarını bırakarak Marmaray'a biniyor. Marmaray'a kadar gelen otomobillerin bir kısmı otoparka bırakılırken, yer bulamayanlar otoyoldaki şeridi kapatıyor. Drone yardımı ile çekilen görüntülerde yüzlerce aracın 3 şeritli yolu, iki şeride düşürdüğü görülüyor. Park etmek isteyen otomobiller trafiği olumsuz etkilerken, kaza riskini de artırıyor.

Marmaray İstasyonu çevresinde yol üzerinde park eden yüzlerce araç havadan görüntülendi | Video

Giriş Tarihi: 13.02.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 13:48
Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

Geçen yıl açılan -Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. Yüksek Hızlı Tren'in de durakları arasında yer alan Halkalı'da park sorunu yaşanıyor. İşe gitmek için araçlarını Marmaray yanındaki yola park eden vatandaşlar nedeniyle üç şeritli yol iki şeride düşüyor.

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Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

Açılışı 12 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi büyük ölçüde kolaylaştıran -Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullu Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nı kullandı. Çok fazla vatandaş tarafından tercih edilen hat beraberinde otopark sorununu da getirdi.

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Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

ÜÇ ŞERİTLİ YOL PARK SEBEBİYLE İKİ ŞERİDE DÜŞTÜ

Açıldığı ilk günlerde ücretsiz otoparkı bulunan durak, şimdilerde TCDD'nin vakfı VAK-DES tarafından işletiliyor. İlk 15 dakikası ücretsiz olan otopark, 1-3 saat arası 5 lira, 12-24 saat arası ise 25 lira.

Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

Otoparkta yer bulamayan veya aracını otoparka park etmeyen sürücüler yol kenarında büyük yoğunluk oluşturuyor. Yüzlerce aracın park ettiği üç şeritli yol ise iki şeride düşmüş durumda. Araçlar trafiği olumsuz etkiliyor.

Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

ARABALARINI PARK EDİP İŞE GİDİYORLAR

Eşinin sabah yol kenarına aracını park edip Üsküdar'a işe gittiğini ve akşam aracını aldığını söyleyen Şenay Güven "Tren açıkladıktan sonra insanlar buraya arabalarını park edip işlerine gidiyorlar. Benim eşim, kızım da böyle yapıyor. Otoparkın kısıtlı olduğunu düşünüyorum.

Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

Yola yüzlerce araç park ediyor. Otopark ücretinin biraz daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Son dakika: Marmaray İstasyonu'nun yanı başında yüzlerce araç! Bu şerit her gün kapalı...

Güven, "Bu insanlar buraya arabalarını park etmek zorunda. Benim eşim arabayla gidiyordu karşıya ama en son 'ya katil olacağım, ya da kavga çıkaracağım' diyerek vazgeçti.

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