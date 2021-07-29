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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…
Giriş Tarihi: 29.07.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 17:20

SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…

Son dakika haberi: Marmaris alevlerle boğuşuyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar ise kova, damacanayla ekiplere destek oluyor…

SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…

Son dakika: Marmaris'te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti.

SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

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SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…

Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor.

SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…

KOVAYI, DAMACANAYI KAPAN YANGINA KOŞTU

Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…

Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

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