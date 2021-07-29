SON DAKİKA | Marmaris alevlerle boğuşuyor! İşte ilk kareler: 100 metre kaldı…

Son dakika: Marmaris'te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor. KOVAYI, DAMACANAYI KAPAN YANGINA KOŞTU Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi. Ayrıca orman yangınına takviye olarak 1 helikopter, 7 arazöz, 6 dozer, 8 itaiye aracı ve 7 su tankeri takviye olarak gönderildi. 6 helikopter 200 metre mesafedeki denizden su alarak 3 saatte alevlere 95 sorti yaparak, müdahale etti. Yanan çam kozalaklarının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 3 apartmanın çatı katı yandı. Binaların çatı katındaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin tehdit ettiği 3 villa daha tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçenin üzerine kaplayan yoğun dumandan etkilenenlerin sayısı 11'e yükseldi. Siteler Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölümdeki alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Asparan ve Pamucak mevkisine doğru ilerleyen alevlere ise müdahalenin yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Açıklamada, '29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir' denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. akanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır' ifadeleri kullanıldı…