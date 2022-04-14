Son Dakika Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu, ne zaman bitecek?

Yurt ve dünyada ilk etkilerini 2020 yılı başlarında göstermeye başlayan ve günümüzde de etkilerini azaltarak sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayılarında yaşanan büyük düşüş sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında maske takma zorunluluğuna ilişkin önemli bir karar alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında kamuoyu tarafından "maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?" soruları üzerinden yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Merak konusu olan maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.