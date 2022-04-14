Son Dakika Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu, ne zaman bitecek?

Covid-19 pandemisine ilişkin ülkemizde ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Türkiye'deki vaka sayılarında yaşanan düşüş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklaması ardından maske takma zorunluluğunun bitip bitmeyeceğine ilişkin bilgiler kamuoyu tarafından merak edilerek "maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?" sorularının yanıtları merak konusu olmaya başladı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamaları ile "maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?" sorularının cevapları şöyle;