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Haberler Yaşam Dün akşam MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 08:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 08:13

Dün akşam MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımda yer alan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüde yer alan ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan ve jüri şeflerden en yüksek puanı toplayan takım Masterchef dokunulmazlık zırhını kazanan taraf oldu. Başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında mücadele etti. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri "son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu - dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak ve eleme adayı çıkarmamak için tezgaha geçerek Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ürünleri en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Jüri şefler tarafından yapılan tadım ve değerlendirme sonrasında kazanan takım belli oldu. Bu bilgiler ışığında MasterChef son bölüm özeti ile ilgili bilgi edinmek isteyenler "son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu - dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te ilk eleme adayı olan isim ve dokunulmazlık oyununu kazanan takıma ilişkin tüm bilgiler şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

21 Aralık 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en başarılı yapan takım olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Menünün belirlenmesiyle mavi ve kırmızı takımlar aralarında iş bölümü yaparak ürünleri paylaştı.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ürünlerin hazırlanması için verilen sürenin duyurulması sonrasında mavi ve kırmızı takım üyeleri sorumlu oldukları ürünleri hazırlamaya koyuldu en fazla üründe en yüksek puanları almak için hünerlerini gösteren yarışmacılar, sürenin sona ermesiyle hazırladıkları ürünleri tek tek jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM-HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü hazırlayan mavi ve kırmızı takımların ürünlerini tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda tüm ürünlerde toplamda en fazla puanı alan takım Kırmızı takım oldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 21 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazanması sonrasında kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen ürünü en başarılı şekilde hazırlayan Dilara bu hafta bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

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