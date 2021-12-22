TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımda yer alan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüde yer alan ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan ve jüri şeflerden en yüksek puanı toplayan takım Masterchef dokunulmazlık zırhını kazanan taraf oldu. Başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında mücadele etti. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri "son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu - dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.