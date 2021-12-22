Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak ve eleme adayı çıkarmamak için tezgaha geçerek Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ürünleri en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Jüri şefler tarafından yapılan tadım ve değerlendirme sonrasında kazanan takım belli oldu. Bu bilgiler ışığında MasterChef son bölüm özeti ile ilgili bilgi edinmek isteyenler "son dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu - dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te ilk eleme adayı olan isim ve dokunulmazlık oyununu kazanan takıma ilişkin tüm bilgiler şöyle;