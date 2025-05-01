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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…
Giriş Tarihi: 01.05.2025 16:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:56

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…

SON DAKİKA... İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşları ile birlikte gittiği bit pazarında B.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda 8 Mayıs'ta yapılacak duruşma öncesi yaşanan yeni gelişme dikkat çekti. Öyle ki olay gününe ait güvenli kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde yargılamamaları süren B.B. ve U.B.'nin yanında iki şahsın daha olduğu belirlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken,

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…

Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı.

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…

Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken tutuklanan 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENDİĞİ RAPOR DAVA DOSYASINDA

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledildiği olay gününe ait olay yeri kamera kayıtlarının dökümünün yapıldığı bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda yargılanmaları süren suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen iki şüphelinin daha kamera kayıtlarında yer aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…

TARTIŞMANIN ARDINDAN TAKİP ETMİŞLER

Raporda bahsedilen iki şüpheli çocuğun da U.B. ve B.B. ile birlikte pazar yerinde bulunduğu, sabah saat 08.15 sıralarında maktul Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtikleri, suça sürüklenen çocuk B.B. ile Matia Ahmet Minguzzi arasında tartışma başladığı, ardından tarafların ayrıldığı ancak 2-3 dakika sonra suça sürüklenen çocuk B.B.'nin hızlı adımlarla Minguzzi ve arkadaşlarının yanına doğru gittiği, diğer suça sürüklenen çocuk U.B. ve yanlarındaki iki gencin de B.B.'yi takip ettiklerinin görüldüğü, B.B'nin o esnada Mattia'nın üzerine doğru yürüdüğü ve yumruk attığı, bu esnada vatandaşların araya girerek ikiliyi ayırdıkları belirtildi.

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…

6 KEZ BIÇAKLADIKTAN SONDA KAÇMIŞLAR

Raporun devamında sağ elinde bıçak olduğu görülen B.B.'nin Ahmet Minguzzi'ye doğru koştuğu, U.B. ve diğer iki çocuğun da arkasından B.B.'yi takip ettikleri, U.B.'nin B.B.'ye Mattia ve arkadaşlarının bulunduğu tarafı sol eliyle gösterdiği, B.B.'nin de o tarafa yönelerek sağ elindeki bıçakla maktul Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklamaya başladığı ve 6 kez bıçak darbesi vurduğu aktarıldı.