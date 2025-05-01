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SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…
Giriş Tarihi: 01.05.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
16:56
SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…
SON DAKİKA... İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşları ile birlikte gittiği bit pazarında B.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda 8 Mayıs'ta yapılacak duruşma öncesi yaşanan yeni gelişme dikkat çekti. Öyle ki olay gününe ait güvenli kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde yargılamamaları süren B.B. ve U.B.'nin yanında iki şahsın daha olduğu belirlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken,