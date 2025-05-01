SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni kamera görüntüleri dava dosyasına girdi: Kavga sonrası takip edip…

TARTIŞMANIN ARDINDAN TAKİP ETMİŞLER

Raporda bahsedilen iki şüpheli çocuğun da U.B. ve B.B. ile birlikte pazar yerinde bulunduğu, sabah saat 08.15 sıralarında maktul Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtikleri, suça sürüklenen çocuk B.B. ile Matia Ahmet Minguzzi arasında tartışma başladığı, ardından tarafların ayrıldığı ancak 2-3 dakika sonra suça sürüklenen çocuk B.B.'nin hızlı adımlarla Minguzzi ve arkadaşlarının yanına doğru gittiği, diğer suça sürüklenen çocuk U.B. ve yanlarındaki iki gencin de B.B.'yi takip ettiklerinin görüldüğü, B.B'nin o esnada Mattia'nın üzerine doğru yürüdüğü ve yumruk attığı, bu esnada vatandaşların araya girerek ikiliyi ayırdıkları belirtildi.