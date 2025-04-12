Haberler
Yaşam
SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek
Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
07:45
SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek
Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin duruşmanın detaylarına, mahkemenin verdiği karara ve adliye koridorlarındaki yaşanan gelişmelere SABAH ulaştı. Yargılanan 16 yaşındaki Umutcan B.'nin hastane doğumlu olmaması ve daha büyük olmasıyla daha fazla ceza alma ihtimalinden hareketle celse arası hastaneye sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldığı öğrenildi. Belgelerin mahkemeye ulaşmasının ardından yaş tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınacak. Mahkeme ayrıca Kadıköy'deki bit pazarının kameralarını da mercek altına aldı. Varsa Umutcan B. ve Berkay B.'nin pazar yerine giriş ve çıkışları ile Minguzzi'yle karşılaştıkları ana dair görüntüleri emniyetten istedi. Öte yandan bir süredir tehdit edilen Minguzzi ailesi için adliyenin aldığı kararla hem güvenlik hem sağlık önlemlerinin alındığı da öğrenildi.