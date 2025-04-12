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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek
Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 07:45

SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin duruşmanın detaylarına, mahkemenin verdiği karara ve adliye koridorlarındaki yaşanan gelişmelere SABAH ulaştı. Yargılanan 16 yaşındaki Umutcan B.'nin hastane doğumlu olmaması ve daha büyük olmasıyla daha fazla ceza alma ihtimalinden hareketle celse arası hastaneye sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldığı öğrenildi. Belgelerin mahkemeye ulaşmasının ardından yaş tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınacak. Mahkeme ayrıca Kadıköy'deki bit pazarının kameralarını da mercek altına aldı. Varsa Umutcan B. ve Berkay B.'nin pazar yerine giriş ve çıkışları ile Minguzzi'yle karşılaştıkları ana dair görüntüleri emniyetten istedi. Öte yandan bir süredir tehdit edilen Minguzzi ailesi için adliyenin aldığı kararla hem güvenlik hem sağlık önlemlerinin alındığı da öğrenildi.

ARZU KAYA
SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

Son dakika haberi... Henüz 15 yaşındayken İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında katledilen İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 2 çocuk saldırgan, Minguzzi'ye laf attıktan sonra "Seni deşerim." diyerek 5 bıçak darbesi ve tekmeler savurdu. Berkay B.(15) ve Umutcan B.(16) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

DETAYLARA SABAH ULAŞTI

İlk duruşma, olaydan yaklaşık 3 ay sonra Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Nisan günü görüldü. 4 saate yakın süren duruşma salonuna, suça sürüklenen 2 çocuk tutuklu bulundukları Kayseri ve Samsun'daki cezaevinden getirildi.

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SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

Minguzzi ailesi ve avukatları da duruşma salonunda oğullarının katilleriyle ilk kez karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

Duruşmaya, yargılanan kişilerin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hukuken kimse alınmadı ancak duruşmanın detaylarına, mahkemenin verdiği karara SABAH ulaştı.

SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

MİNGUZZİ AİLESİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK DESTEĞİ

Davaya destek için çok sayıda katılımcının geldiği adliyede, ailenin tehditlere karşı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkeme tarafından güvenlik önlemi talep edildi.