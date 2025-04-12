SON DAKİKA! Mattia Ahmet Minguzzi davası kararlarına SABAH ulaştı: Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

Son dakika haberi... Henüz 15 yaşındayken İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında katledilen İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 2 çocuk saldırgan, Minguzzi'ye laf attıktan sonra "Seni deşerim." diyerek 5 bıçak darbesi ve tekmeler savurdu. Berkay B.(15) ve Umutcan B.(16) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.