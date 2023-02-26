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Haberler Yaşam SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 01:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 01:35

SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine verilen ara uzatılmıştı. Afet bölgesinde yaşayan öğrenciler ''Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 ildeki okulların 3 kategoriye ayrıldığını ve kademeli olarak farklı tarihlerde açılması yönünde karar alındığını açıkladı. Öte yandan eğitim öğretime geçişin ilçe ve okul temelli olacağı duyuruldu. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı? İşte, MEB son dakika açıklaması ile kategorilere göre deprem bölgesi okulların açılış tarihi...

SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime verilen ara devam ediyor. Depremden etkilenmeyen 71 ilde ise okullar 20 Şubat'ta açılmıştı. Afet bölgesinde yaşayan ve sıralarına kavuşmak için can atan binlerce öğrenci ise ''Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bakan Özer, konu ile ilgili son açıklamasında 10 ilde eğitim öğretimin başlayacağı tarihleri il il duyurmuştu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB son dakika açıklaması ile deprem bölgesi kategori kategori okulların açılacağı tarih…

SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

1. KATEGORİ: ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

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SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

2. KATEGORİ: OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR AÇILDI

Bakan Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Buna göre, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde başladı.

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