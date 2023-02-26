SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine verilen ara uzatılmıştı. Afet bölgesinde yaşayan öğrenciler ''Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 ildeki okulların 3 kategoriye ayrıldığını ve kademeli olarak farklı tarihlerde açılması yönünde karar alındığını açıkladı. Öte yandan eğitim öğretime geçişin ilçe ve okul temelli olacağı duyuruldu. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı? İşte, MEB son dakika açıklaması ile kategorilere göre deprem bölgesi okulların açılış tarihi...