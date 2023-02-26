SON DAKİKA | MEB AÇIKLADI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 27 Şubat Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime verilen ara devam ediyor. Depremden etkilenmeyen 71 ilde ise okullar 20 Şubat'ta açılmıştı. Afet bölgesinde yaşayan ve sıralarına kavuşmak için can atan binlerce öğrenci ise ''Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bakan Özer, konu ile ilgili son açıklamasında 10 ilde eğitim öğretimin başlayacağı tarihleri il il duyurmuştu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB son dakika açıklaması ile deprem bölgesi kategori kategori okulların açılacağı tarih…