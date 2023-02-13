6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. 10 ili etkileyen depremlerin ardından milli yas ilan edildi. Afet bölgesi için 3 ay süreyle OHAL kararı alınırken ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile okullar tatil edildi. Yaşananların ardından ''Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün ve hangi illerde tatil?'' soruları yanıt aramaya başladı. Okulların açılış tarihi Bakan Özer'in açıklaması ile netlik kazandı. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı, hangi gün? İşte, MEB son dakika açıklaması ile okullarda son durum..