SON DAKİKA: MEB Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak açıklaması geldi! Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan son açıklamada okulların seminer dönemi dâhil 2 Temmuz'a kadar devam etmesini hedeflediklerini ifade etmişti. Bu noktada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların kapanma tarihi ve yaz tatili ile ilgili sorgulamaları arttırdı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte okulların kapanma tarihine ilişkin MEB Ziya Selçuk'un yaptığı o açıklama