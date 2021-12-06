MMU 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Demir, Rusya ile görüşmelerde çok sayıda işbirliği kalemi olduğuna değinerek, "Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU 2023te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi var, belirli sistemler var ama zaman geçtikçe bazı sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi de gibi bir süreç olacak. Bu süreçte yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabilir" diye konuştu.