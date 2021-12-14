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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Mehmet Altun Konya’da 7 kişiyi katletti! İlk sözleri pes dedirtti: Maskemi çıkarıp...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 14:00

SON DAKİKA | Mehmet Altun Konya’da 7 kişiyi katletti! İlk sözleri pes dedirtti: Maskemi çıkarıp...

Son dakika: Konya'da Dedeoğulları ailesinin 7 ferdini öldüren Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşına çıktı. Caninin sözleri herkesi şaşırttı. Polis de adliye çevresi ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Mehmet Altun Konya’da 7 kişiyi katletti! İlk sözleri pes dedirtti!

Son dakika haberi: Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SON DAKİKA | Mehmet Altun Konya’da 7 kişiyi katletti! İlk sözleri pes dedirtti!

Katil zanlısı hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yakarak mala zarar verme' suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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SON DAKİKA | Mehmet Altun Konya’da 7 kişiyi katletti! İlk sözleri pes dedirtti!

Geniş güvenlik önlemleri altında duruşma başladı. Mardin, Diyarbakır, Batman, Muş ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri davaya katılma talebinde bulundu. Kimlik tespitinin ardından yargılanmasına başlandı.

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SON DAKİKA | Mehmet Altun Konya’da 7 kişiyi katletti! İlk sözleri pes dedirtti!

MEHMET ALTUN: SÜREKLİ SÜRTÜŞME VARDI

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldüren ve ardından evi ateşe veren tutuklu sanık Mehmet Altun, yaşananları anlattı. Dedeoğuları ailesini çocukluğundan beri tanıdığını belirten Altun, şunları söyledi: ''20 yıldır aynı yerde oturuyorduk. Maktülleri çocukluğumdan beri tanırım. Ben de onlara yakın oturuyorum. Ablamlara sürekli gelir giderdik. Özellikle son 2 yıldır sürekli hafta sonları ablamlarla birlikteydik. Ablamların, komşuları Dedeoğlu ailesiyle aralarında geçimsizlikleri vardı. Benim de çocukluğumdan itibaren aram kötüydü. Sürekli sürtüşme vardı. Problemin aslı nedir bilmiyorum. Orada başkasına ait arazi vardı. Muhtemelen bu yüzden olduğunu tahmin ediyorum. Bahçeden bize doğru sürekli taş atıyorlardı. Ablamların o bölgede başka kimseyle derdi yoktu.

SON DAKİKA | Mehmet Altun Konya’da 7 kişiyi katletti! İlk sözleri pes dedirtti!

Ablamların önceki ev sahipleri de bu aileyle araları kötüymüş. 2010 yılında ben yeni askerden geldim. Babam, ablamların, komşularıyla kavga ettiği ve kavganın da anneme küfür ettikleri için çıktığını söyledi. 2010 yılında babamın tüfeğiyle kavga esnasında havaya ateş ettim. O nedenle hakkımda işlem yapıldı. İlk ruhsatlı silahımı 2018 yılında aldım. En son olan kavgada ben yoktum. Ama sonradan olay yerine gittim. 12 Mayıs olayından sonra bir hafta ablamlarda kaldım. Silahım evde duruyordu. ''

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