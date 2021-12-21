SON DAKİKA: Memur maaşına ek zam müjdesi! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Ağustos ayında gerçekleşen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 2022 yılına ilişkin olarak yapılacak zam oranı netleşmiş ve asgariye yapılan zam sonrası ek artış gündeme gelmişti. Öte yandan "2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları son dönemde gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkan karara göre vatandaşların maaşları 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacağı kaydedilmişti. Peki, 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...