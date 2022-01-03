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Haberler Yaşam Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? En düşük - en yüksek 2022 Bağkur - SSK Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 01:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 18:51

Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? En düşük - en yüksek 2022 Bağkur - SSK Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?

Emekli ve memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2022 yılının 3 gününde Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2022 Memur ve Emekli zammı oranları da belli olacak. Milyonlarca Bağkur - SSK emeklisi ve memur ise maaş oranlarına yapılacak artışla ilgili detayları öğrenmek isteyerek en düşük ve en yüksek "2022 Bağkur - SSK memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?" şeklindeki araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 2022 Bağkur - SSK memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

SON DAKİKA: Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? 2022 Bağkur - SSK Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?

2022 yılına girdiğimiz şu günlerde TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık Ayı enflasyon oranlarının belli olması sonrasında Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili detaylar da netleşecek. Bu bilgiler ışığında 2022 yılı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak öğrenmek isteyenler, "2022 Bağkur - SSK memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?" soruları üzerinden detayları öğrenmeye çalışıyor.

2022 BAĞKUR - SSK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ LİRA OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Memur ve Emekli maaşı zam oranlarına ilişkin son dakika detayları şöyle;

SON DAKİKA: Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? 2022 Bağkur - SSK Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

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SON DAKİKA: Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? 2022 Bağkur - SSK Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.

SON DAKİKA: Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? 2022 Bağkur - SSK Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ LİRA OLACAK?

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

SON DAKİKA: Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? 2022 Bağkur - SSK Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç lira olacak, belli oldu mu?

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

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