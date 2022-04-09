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SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
09:53
SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili geri sayıma başladı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında emeklilere enflasyon doğrultusunda zam yapılıyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre Temmuz memur ve emekli zammı belli olacak. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?