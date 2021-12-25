Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur maaşları ve emekli maaşları için zam kararının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından gündeme gelecek olan maaş zamları, memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak, ek zam olacak mı sorularıyla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memuru ve memur emeklisini koruma talimatı üzerine, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranları ışığında zamlar netleşecek. Peki, 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak? İşte memur maaş zammı hakkında son durum.