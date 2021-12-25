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Haberler Yaşam Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 16:49

Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur maaşları ve emekli maaşları için zam kararının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından gündeme gelecek olan maaş zamları, memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak, ek zam olacak mı sorularıyla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memuru ve memur emeklisini koruma talimatı üzerine, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranları ışığında zamlar netleşecek. Peki, 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak? İşte memur maaş zammı hakkında son durum.

Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

2022 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak olan memur maaşı zammı yılın son günlerinde milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak sorusuna yanıt ararken, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'den yapılan açıklamalar takip ediliyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan yüzde 30-35 oranındaki zam kararının ardından memura ek zam olacak mı, 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak? İşte memur maaş zammı konusunda yapılan son açıklamalar.

Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaş zamları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna karşın Aralık enflasyonu yüzde 2 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Memura yönelik sosyal refah düzenlemesinin de seyyanen veya yüzde 5 civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

SON DAKİKA | EK FARKLA ZAM ALINACAK

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla birlikte zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükselecek.

Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

YALÇIN: "MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki artışın memuru zorladığını ifade ederek, en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi.

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