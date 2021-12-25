Son Dakika: Memura ek zam müjdesi! Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

2022 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak olan memur maaşı zammı yılın son günlerinde milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak sorusuna yanıt ararken, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'den yapılan açıklamalar takip ediliyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan yüzde 30-35 oranındaki zam kararının ardından memura ek zam olacak mı, 2022 memur maaşı zammı ne zaman belli olacak? İşte memur maaş zammı konusunda yapılan son açıklamalar.