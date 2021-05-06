TCMB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 6 Mayıs 2201 Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan faaliyet takvimine göre 2021 yılı Mayıs ayı Para Politikası Toplantısı sabah saat 10.00 itibariyle başladı. PPK toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlık etti. Piyasalardaki faiz indirimi ya da sabit faiz kararı öğleden sonra duyuruldu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI PİYASA BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA GELDİ

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyordu. Bilindiği üzere Merkez Bankası, Nisan ayındaki PPK toplantısında da politika faizini yüzde 19'de sabit bırakmıştı.

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