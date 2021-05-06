Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanan Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberi olarak duyuruldu. Yurt içi piyasalara yön veren Mayıs ayı PPK toplantısında politika faizinin aynı tutulması ve önemli bir değişikliğe gitmemesi beklenirken faiz kararı bugün açıklandı. Ekonomik göstergelerin vereceği tepkiyi merak eden kişiler tarafından PPK Toplantısı ile 2021 Mayıs ayı faiz kararı sonrası faiz artış ya da azalışı yönünde açıklama yapılacak olması dikkat çekiyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası çıkan karar az önce belli oldu. Bu kapsamda; Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! 2021 Mayıs ayı PPK Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...