SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!

Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

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