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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 17:23

SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!

Son dakika haberi: Türkiye'yi kahreden kaza Mersin'de meydana gelmişti. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu; 31 kişi yaralanmış, 9 yolcu da hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın sebebi ise ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları

DHA
SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!

Son dakika haberi: Yürekleri yakan kaza Mersin Aydıncık'ta meydana geldi. 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ise kazayla ilgili açıklama yaptı. Saat 01.30'da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkinde bulunan Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında 47 NA 767 plakalı Dilmenler Mardin Seyahat Firmasına ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak, yan yatması sonucunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

Mersin'deki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı! Otobüs şoförü hız sınırını 3 kat aşmış... | Video

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SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!

Açıklamada, hayatını kaybeden 9 vatandaşın yakınlarına başsağlığı dilenerek, şöyle denildi: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirilen veriler hızla incelenmiş, bildirilen veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğu tespit edilmiştir.

SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!

Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

SON DAKİKA: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı! İşte o anlar... | Video

SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!

Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir.

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