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SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
17:23
SON DAKİKA: Mersin’deki otobüs kazasının sebebi ortaya çıktı! 9 kişi ölmüştü!
Son dakika haberi: Türkiye'yi kahreden kaza Mersin'de meydana gelmişti. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu; 31 kişi yaralanmış, 9 yolcu da hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın sebebi ise ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları