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Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:22

SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, serin ve yağışlı havayla ilgili kritik raporu yayınladı Yeni hava durumu tahminlerinde 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak ve fırtınanın etkili olacağı şehirlerde sıcaklıkların da 10 derece birden azalacağı vurgulandı. Tedbir amaçlı 3 ilde de eğitime 1 gün ara verildiği bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar…

SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!

Tüm Türkiye'de etkili olan sıcak hava yerini serin ve yağışlı günlere bıraktı. Sıcaklıklar kıyılarda 8 iç kesimlerde ise 15 derece birden azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Tahminlere göre Marmara için sağanak, Karadeniz için ise şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!

Bartın ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz için fırtına uyarısı yapılırken "Yağışların Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor" denilerek tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin edildiği vurgulandı.

SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada sıcaklıkların düşeceği vurgulandı. Tahminlere göre sıcaklıklar iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece), diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı açıklandı.

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