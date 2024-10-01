SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!

Bartın ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz için fırtına uyarısı yapılırken "Yağışların Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor" denilerek tedbirli olunması çağrısı yapıldı.