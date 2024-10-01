Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
10:22
SON DAKİKA! Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı! İstanbul dahil o iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Sağanak ve fırtına!
Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, serin ve yağışlı havayla ilgili kritik raporu yayınladı Yeni hava durumu tahminlerinde 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak ve fırtınanın etkili olacağı şehirlerde sıcaklıkların da 10 derece birden azalacağı vurgulandı. Tedbir amaçlı 3 ilde de eğitime 1 gün ara verildiği bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar…