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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
09:42
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi.