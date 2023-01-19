Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.