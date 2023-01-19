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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:42

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda; İstanbul'un da aralarında olduğu 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

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