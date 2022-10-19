Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

Giriş Tarihi: 19.10.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 08:25

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Antalya ve İstanbul'un da aralarında olduğu birçok şehir için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.