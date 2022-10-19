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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 08:25

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Antalya ve İstanbul'un da aralarında olduğu birçok şehir için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, (Bayburt hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Sakarya, Bilecik, Antalya, Çankırı ve Kayseri çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Aralarında İstanbul da var: Birçok il için sağanak uyarısı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA