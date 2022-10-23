Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.