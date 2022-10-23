Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan uyarılarda; Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri sağanak yağış uyarısı yapılırken, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunda ise yağışlı havanın hafta ortasından itibaren geri döneceği belirtildi. İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...