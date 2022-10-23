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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...
Giriş Tarihi: 23.10.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 08:23

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan uyarılarda; Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri sağanak yağış uyarısı yapılırken, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunda ise yağışlı havanın hafta ortasından itibaren geri döneceği belirtildi. İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı,

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

İşte önümüzdeki 4 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporu:

24 Ekim Pazartesi

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