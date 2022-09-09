Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 09:24

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken, İstanbul ve Ankara dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...