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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 09:24

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken, İstanbul ve Ankara dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Eylül tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Hava sıcaklığının; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken,

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan, İstanbul ve Ankara dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu

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