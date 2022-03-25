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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 18:46

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Son dakika haberleri: Mart ayı boyunca etkili olan yağışlı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; pazar gününden itibaren yağışlı havanın yurdun doğusunda etkili olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Rapora göre; mart ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusunda kayacak.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporu:

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