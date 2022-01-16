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Haberler Yaşam Son dakika… Meteoroloji kar uyarısı yaptı! Bu illerde oturanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 16.01.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 09:46

Son dakikaMeteoroloji kar uyarısı yaptı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Son dakik haberi: Soğuk hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji, 19 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı. Kar ve çığ beklenen illeri şöyle sıraladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Meteoroloji kar uyarısı yaptı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika… Meteoroloji kar uyarısı yaptı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Son dakika… Meteoroloji kar uyarısı yaptı! Bu illerde oturanlar dikkat!

SON DAKİKA: ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Son dakika… Meteoroloji kar uyarısı yaptı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika… Meteoroloji kar uyarısı yaptı! Bu illerde oturanlar dikkat!

SON DAKİKA: 11 İL İÇİN TURUNCU, 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin internet sitesindeki haritada ise 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı. Sarı uyarı yapılan iller: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak.

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