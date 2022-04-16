Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürülüğü, 17-21 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul, Yalova ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının normale dönmesi İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...