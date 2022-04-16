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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 17:58

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürülüğü, 17-21 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul, Yalova ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının normale dönmesi İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporu:

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı: Günlerce sürecek

17 Nisan Pazar: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak; Manisa, İzmir, Çanakkale, Bolu ve Kastamonu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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