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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı
Giriş Tarihi: 05.08.2022 21:46 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 23:19

SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu açıklandı. Gelen bilgiye göre İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan gök gürültülü sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İstanbul'da da Meteoroloji verilerine göre Pazar günü yağış gözüküyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı

SON DAKİKA: BU KENTLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Meteoroloji verilerine göre İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı

Yarın ayrıca öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA UYARISI!

ANKARA Valiliği'nden yapılan gök gürültülü sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SON DAKİKA