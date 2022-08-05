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SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı
Giriş Tarihi: 05.08.2022 21:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
23:19
SON DAKİKA: Meteoroloji raporunda hafta sonu kuvvetli yağışlar! Ankara Valiliği uyardı
Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu açıklandı. Gelen bilgiye göre İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan gök gürültülü sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İstanbul'da da Meteoroloji verilerine göre Pazar günü yağış gözüküyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...