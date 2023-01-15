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Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?
Giriş Tarihi: 15.01.2023 22:54
Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
22:54
Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?
Son dakika... Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Son gelen bilgiler kar ve şiddetli yağışlar yerine sıcak ve bahar havalarıın geldiğini gösteriyor. Ay sonuna doğru ise kar yağışları var. Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son dakika hava durumu raporu ve ayrıntılar...