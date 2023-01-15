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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?
Giriş Tarihi: 15.01.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 22:54

Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?

Son dakika... Meteoroloji hava durumu raporuna göre İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Son gelen bilgiler kar ve şiddetli yağışlar yerine sıcak ve bahar havalarıın geldiğini gösteriyor. Ay sonuna doğru ise kar yağışları var. Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son dakika hava durumu raporu ve ayrıntılar...

Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?

METEOROLOJİ'DENPEŞ PEŞE UYARILAR!

Kar ne zaman geliyor? derken büyük bir sürprizle karşı karşıya kalabiliriz. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de (Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimleri) beklenen sağanak yağışların; bu akşam (15.01.2023 Pazar) saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2),

Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?

Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 16.01.2023 Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?

Kuvvetli yağışların 16 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?

Öte yandan gelen bilgilere göre Libya ve Mısır'dan gelen ılık hava ile birlikte hava sıcaklıklarıAdeta bir bahar etkisi İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkabilir.

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