Son dakika: Meteoroloji raporunda şaşırtan detay! Kar geliyor mu?

METEOROLOJİ'DENPEŞ PEŞE UYARILAR!

Kar ne zaman geliyor? derken büyük bir sürprizle karşı karşıya kalabiliriz. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de (Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimleri) beklenen sağanak yağışların; bu akşam (15.01.2023 Pazar) saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2),