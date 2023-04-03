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SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul'da yağmur alarmı
Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:19
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
10:23
SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul'da yağmur alarmı
Son dakika haberi... Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlayan Meteoroloji, istanbul başta olmak üzere pek çok il için uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının ani düşeceği belirtilen uyarılarda yağış ve fırtınaya da dikkat çekildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu raporu...