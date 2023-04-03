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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul'da yağmur alarmı
Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 10:23

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul'da yağmur alarmı

Son dakika haberi... Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlayan Meteoroloji, istanbul başta olmak üzere pek çok il için uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının ani düşeceği belirtilen uyarılarda yağış ve fırtınaya da dikkat çekildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu raporu...

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul’da yağmur alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Bugünden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul’da yağmur alarmı

Çarşamba günü ise İstanbul ve birçok ilde ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 20 dereceleri gören hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul’da yağmur alarmı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul’da yağmur alarmı

Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! İstanbul’da yağmur alarmı

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA